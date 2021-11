Saint-Germain-en-Laye La CLEF Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Guy2Bezbar + 1ère partie La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Guy2Bezbar + 1ère partie La CLEF, 2 avril 2022, Saint-Germain-en-Laye. Guy2Bezbar + 1ère partie

La CLEF, le samedi 2 avril 2022 à 20:30

Au commencement de l’histoire de **Guy2Bezbar**, il y a le foot. Une passion qu’il partage avec celle de la musique, jonglant entre clubs sportifs et studios d’enregistrements. Depuis ses 15 ans, il fréquente régulièrement les allées du 18ème car, dans Guy2Bezbar, il y a évidemment Barbès. Ses premières sessions dans les studios du quartier et les clips qu’il partage lui permettront de faire la rencontre de Niska : leur collaboration en 2015 a cumulé plus de 14 millions de vues sur YouTube ! Les confinements successifs donneront l’opportunité à l’artistes de sortir une série de freestyle dont le succès est fulgurant. Son style s’affirme, plus confiant et technique, avec des modulations de voix propres à lui seul. Après avoir signé la BO de la saison 2 de Validé, l’artiste s’est entouré de figures incontournables du rap français pour ce premier album : Hamza, Gazo, Lefa, Koba LaD… C’est maintenant sur scène que l’aventure continue… [www.facebook.com/guydebezbar](http://www.facebook.com/guydebezbar) [[https://youtu.be/-OScOpm79Pg](https://youtu.be/-OScOpm79Pg)](https://youtu.be/-OScOpm79Pg)

17€ plein / 14€ réduit / 10€ adhérents CLEF

Le phénomène rap de la rentrée défend sur scène son premier album très attendu… de Barbès à Saint-Germain ! La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu La CLEF Adresse 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville La CLEF Saint-Germain-en-Laye