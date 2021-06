Avallon Avallon Avallon, Yonne Guy Petit Avallon Avallon Catégories d’évènement: Avallon

Yonne

Guy Petit Avallon, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Avallon. Guy Petit 2021-07-02 – 2021-08-13 Office de Tourisme 6 Rue Bocquillot

Avallon Yonne EUR Cette exposition a pour sujet le GR 65 que j’ai suivi pour ma première tranche du chemin de Compostelle du Puy en Velay à Conques en ce mois de mai 2021 (environ 200 km). J’ai essayé tout au long de la marche de dessiner une douzaine de feuillets d’un carnet de voyage et 6 aquarelles. La prochaine tranche sera, je l’espère plus fournie. avallon@destinationgrandvezelay.com +33 3 86 34 14 19 https://www.destinationgrandvezelay.com/ Cette exposition a pour sujet le GR 65 que j’ai suivi pour ma première tranche du chemin de Compostelle du Puy en Velay à Conques en ce mois de mai 2021 (environ 200 km). J’ai essayé tout au long de la marche de dessiner une douzaine de feuillets d’un carnet de voyage et 6 aquarelles. La prochaine tranche sera, je l’espère plus fournie. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Avallon, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Avallon Adresse Office de Tourisme 6 Rue Bocquillot Ville Avallon lieuville 47.48651#3.90703