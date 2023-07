Visites de l’usine Degrenne à Vire Normandie Guy Degrenne – Route d’Aunay Vire Normandie, 4 juillet 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

La visite dure environ 1h30 et propose un itinéraire autour des différentes lignes de production de la Manufacture DEGRENNE. Découvrez les différentes étapes de fabrication de vos couverts ainsi que des expertises industrielles uniques : emboutissage profond, polissage, découpes laser, laminage …

Le voyage dans l’histoire de la Marque se poursuit dans des espaces rarement dévoilés au grand public : de l’histoire architecturale de l’usine à la salle du conseil et au bureau du fondateur, Monsieur Guy Degrenne, faites l’expérience d’un voyage au cœur des 30 Glorieuses.

La visite prend fin dans l’espace boutique de la Marque. Réservation obligatoire.

2023-07-04 10:00:00 fin : 2023-07-04 11:30:00. .

Guy Degrenne – Route d’Aunay Rue Guy Degrenne

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



The visit lasts about 1h30 and proposes an itinerary around the different production lines of the Manufacture DEGRENNE. Discover the different stages of manufacturing your cutlery as well as unique industrial expertise: deep drawing, polishing, laser cutting, laminating..

The journey into the history of the Brand continues in spaces rarely revealed to the general public: from the architectural history of the factory to the boardroom and the office of the founder, Mr. Guy Degrenne, experience a journey to the heart of the 30 Glorious.

The visit ends in the Brand’s boutique. Reservation required

La visita dura aproximadamente 1h30 y propone un itinerario por las diferentes líneas de producción de la Manufactura DEGRENNE. Descubra las diferentes etapas de la fabricación de su cubertería, así como una experiencia industrial única: embutición, pulido, corte por láser, laminado..

El viaje a la historia de la marca continúa en espacios raramente revelados al público en general: desde la historia arquitectónica de la fábrica hasta la sala de juntas y el despacho del fundador, el Sr. Guy Degrenne, experimente un viaje al corazón de los 30 Años Gloriosos.

El recorrido termina en la boutique de la marca. Es necesario reservar

Die Besichtigung dauert etwa 1,5 Stunden und bietet einen Rundgang durch die verschiedenen Produktionslinien der Manufaktur DEGRENNE. Entdecken Sie die verschiedenen Etappen der Herstellung Ihres Bestecks sowie die einzigartigen industriellen Expertisen: Tiefziehen, Polieren, Laserschnitte, Laminieren?

Die Reise durch die Geschichte der Marke geht in Räumen weiter, die nur selten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden: Von der architektonischen Geschichte der Fabrik bis hin zum Vorstandssaal und dem Büro des Gründers, Monsieur Guy Degrenne, erleben Sie eine Reise ins Herz der 30 Glorieuses ».

Die Führung endet in der Boutique der Marke. Obligatorische Reservierung

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche