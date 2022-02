Guts + Pat Kalla + David Walters – Festival PassWorld Grange à Dîmes, 11 mars 2022, Écouen.

Grange à Dîmes, le vendredi 11 mars à 20:30

GUTS (dj set) Auteur du tube hip-hop “Simple et funky”, avec Alliance Ethnik, en 1995, puis de six albums solo, Guts, DJ et producteur, est aussi un “digger” inspiré. Il réunit ainsi des pépites de sons glanées de l’Afrique aux Caraïbes dans des compilations mi-soul mi-funk, dont “Straight From the Decks 2”, qui vient de sortir. PAT KALLA & LE SUPER MOJO Après son premier album, Jongler, le conteur Pat Kalla est de retour avec son bien nommé Super Mojo, combo de super groovers lyonnais pour réveiller nos sens engourdis par une trop longue période d’enfermement et de solitude. Avec leur Hymne à la vie, sorti sur le label Heavenly Sweetness, Pat Kalla & Le Super Mojo nous proposent un élixir de jouvence qui stimule les consciences avec humour et redonne vie aux pouvoirs dansant d’un groove trouvant ses racines en Afrique ou en Amérique du sud. Pat Kalla et son sextet nous propulsent dans un tourbillon métisse en forme de traitement de choc où la chaleur du highlife, de l’afrobeat, du makossa ou de la cumbia se mêlent avec bonheur à la puissance du funk et à la suavité d’une poésie soulful, le tout arrangé par le dj-producteur-beatmaker Guts. DAVID WALTERS David Walters revient à ses racines avec son album “Soleil Kréyol” inspiré par New York, ville emblématique des métissages planétaires. Un univers où il fait résonner le balafon, la flûte méditative ou des chœurs féminins créoles, à travers un étonnant répertoire empreint de beats électroniques et de folk acoustique sous influences afro-caribéennes.

15 € / 10 €

Le festival Passworld vous propose une teuf autour du label Heavenly Sweetness pour une soirée de PURA VIDA !!

Grange à Dîmes place de la mairie 95440 Ecouen Écouen Val-d’Oise



