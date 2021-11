GUTS (DJ SET) Makeda, 3 décembre 2021, Marseille.

GUTS (DJ SET)

Makeda, le vendredi 3 décembre à 21:30

GUTS (DJ SET) Si vous avez raté le début… D’abord caché dans les crédits des pochettes de disques à la rubrique “composition et production”, Guts a assuré sa renommée de beatmaker en taillant la bande-son d’Alliance Ethnik, de Big Red ou des Svinkels. En solo depuis 2007 et son album “Le Bienheureux” (Wax On Records), il a ensuite élargie sa palette musicale avec “Freedom”, un disque plus sombre mais aussi plus construit sorti sur son propre label Pura Vida. Exilé à Ibiza, c’est depuis son île des Baléares qu’il publiera en 2011 “Paradise For All”, sur le label qui est encore à ce jour le sien, Heavenly Sweetness. Depuis 2013, il concocte avec son complice Mambo, les compilations Beach Diggin’, vouées à la découverte de galettes rares et ensoleillées. Alors, en 2014, après vingt-cinq ans d’une dévotion sans faille, il se décide à magnifier cette musique qui, par la richesse et la qualité des sources utilisées, a fait de lui le producteur qu’il est. La suite sur sa page : [https://www.facebook.com/GutsOfficial](https://www.facebook.com/GutsOfficial) INFOS PRATIQUES: Prix : 10€ en prévente/13€ sur place + adhésion à l’association Orizon Sud* /!\ CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE /!\ RÈGLES SANITAIRES • Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète. -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet).

10€ en prévente / 13€sur place / Adhésion 1€

♫DJ SET♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T21:30:00 2021-12-03T01:30:00