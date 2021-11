Itxassou Itxassou Itxassou, Pyrénées-Atlantiques « Gustuaren kantua » tailerra Itxassou Itxassou Catégories d’évènement: Itxassou

Itxassou Pyrénées-Atlantiques Itxassou Sarde Sardexka elkarteak eta Maider Cigarroa kantari eta musika-terapeutak tailer berri hau proposatuko dute, janaria, musika eta emozioak uztartuz, « Foyer rural » gelan. Tailerra, 6 urtetik goiti. Lekuak mugatuak dira.

