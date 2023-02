Gustave Moreau et Odilon Redon – La peinture onirique Amphi Favoreu Espace Cassin Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone EUR 6 6 Dans une même vision onirique et fantastique, les œuvres d’Odilon Redon vous plongent dans ses visions intérieures et dans celles d’un monde spirituel et visionnaire.

Désireux de s'éloigner de toutes les formes du naturalisme qu'il détestait, Gustave Moreau propose une vision des mythes antiques d'une richesse décorative luxueuse et inattendue, et d'une grande puissance subjective et érudite.

