Gustave Flaubert : entre réalisme et exotisme

Médiathèque Louis-Aragon, le jeudi 9 décembre 2021

18:00

2021 marque le bicentenaire de la naissance de **Gustave Flaubert**, l’une des plus illustres figures de la littérature française. « Auteur de _Madame Bovary_ », « écrivain normand », « romancier réaliste », ne serait-ce pas un peu trop étroit pour un homme qui n’aimait pas être « classé » ? Découvrons ensemble la façon très particulière qu’eut **Flaubert** d’exercer son métier d’écrivain, son extraordinaire capacité à dire le monde de son temps, mais aussi l’importance qu’il accorda, dans son œuvre comme dans sa vie, à « l’ailleurs », et surtout à « l’Orient ». Conférence animée par **Franck Laurent**, professeur de littérature française des XIX° et XX° siècles ; directeur de la Maison des Sciences Humaines de l’Université du Mans, et **Juliette DOUILLET**, enseignante de lettres et de latin au collège des Mûriers du Mans.

Médiathèque Louis-Aragon, Le Mans

2021-12-09

