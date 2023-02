Gustave en concert au Patronage Laïque Patronage Laïque, 3 mars 2023, Niort .

Gustave en concert au Patronage Laïque

Patronage Laïque, 3 mars 2023, Niort

2023-03-03 – 2023-03-03

Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière

Niort

Deux-Sevres

EUR 10 Il s’agit d’un groupe de “Pop-Rock” français ou “Post-Rétro” comme il s’amuse à se qualifier, car leur musique à plutôt un parfum mélancolique des années 70…

Gustave délivre un “vrai” concert à l’ancienne, sans artifice, avec une qualité d’écriture qui forge l’identité de ce groupe au prénom “démodé” qui a pourtant marqué l’histoire de l’art.

Sur toute la durée du concert (1h30) on notera le travail de l’écriture et des arrangements où la couleur des instruments vintage et des choeurs se mélangent subtilement.

C’est avec une belle énergie et un réel “jeu” sur scène que le groupe interprète ses titres en français, les textes pleurent, rient, cognent, parlent d’amour, de la mort, de légende, d’injustice…. De la vie… La sienne, la vôtre, la nôtre car Gustave c’est Toi, c’est Moi, c’est Nous quoi !.

Le public en manque de singularité devrait être séduit par l’authenticité de Gustave.

+33 6 22 10 73 98

Gustave

