Gustave Eiffel inconnu : conférence par Martin Peter. A l’occasion du centenaire de la mort de Gustave Eiffel, Martin Peter présentera une facette largement ignorée de la vie et de l’œuvre du célèbre ingénieur. Éclaboussé par l’affaire de Panama, un scandale politico-financier, et profondément meurtri par des accusations injustifiées, G. Eiffel a trouvé refuge dans sa soufflerie du quartier d’Auteuil, à proximité de la bibliothèque. Il a consacré les trente dernières années de sa vie à des travaux d’aérodynamique et de météorologie que nous évoquera avec passion M. Martin Peter, conservateur et président du laboratoire Aero Eiffel 100. Réservation indispensable auprès des bibliothécaires. Bibliothèque Musset 20 rue de Musset 75016 Paris Contact : 01 45 25 69 83 bibliotheque.musset@paris.fr

