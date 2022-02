GUSTAVE EIFFEL – EN FER ET CONTRE TOUS (LE PRINTEMPS DU RIRE) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

GUSTAVE EIFFEL – EN FER ET CONTRE TOUS (LE PRINTEMPS DU RIRE) Toulouse, 31 mars 2022, Toulouse. GUSTAVE EIFFEL – EN FER ET CONTRE TOUS (LE PRINTEMPS DU RIRE) HÔTEL DU DÉPARTEMENT 1 Boulevard de la Marquette Toulouse

2022-03-31 20:30:00 – 2022-03-31 HÔTEL DU DÉPARTEMENT 1 Boulevard de la Marquette

Toulouse Haute-Garonne Mais, au-delà de l’anecdote, que s’est-il passé pour que, à la fin du XIXème siècle, la France entière ait les yeux tournés sur cet illustre génie que fut Gustave Eiffel ? Découvrez Eiffel L’HOMME MODERNE, qui inventa le Management.

Découvrez Eiffel LE VISIONNAIRE, qui fit entrer la France dans la démocratisation technologique comme Steve Jobs imposa la démocratisation numérique.

Découvrez Eiffel LE GÉNIE, qui créa l’emblème de la France et lui redonna sa fierté de grande puissance mondiale.

Découvrez l’homme IMPITOYABLE ET JUSTE qu’était Gustave Eiffel. Par Alexandre Delimoges Réservation obligatoire Décembre 1888.

À 5 mois de l’inauguration de la Tour Eiffel, alors qu’il reste la moitié de la Tour à monter, les charpentiers se mettent en grève. Comment Gustave Eiffel va-t-il gérer cette crise ? Mais, au-delà de l’anecdote, que s’est-il passé pour que, à la fin du XIXème siècle, la France entière ait les yeux tournés sur cet illustre génie que fut Gustave Eiffel ? Découvrez Eiffel L’HOMME MODERNE, qui inventa le Management.

Découvrez Eiffel LE VISIONNAIRE, qui fit entrer la France dans la démocratisation technologique comme Steve Jobs imposa la démocratisation numérique.

Découvrez Eiffel LE GÉNIE, qui créa l’emblème de la France et lui redonna sa fierté de grande puissance mondiale.

Découvrez l’homme IMPITOYABLE ET JUSTE qu’était Gustave Eiffel. Par Alexandre Delimoges Réservation obligatoire HÔTEL DU DÉPARTEMENT 1 Boulevard de la Marquette Toulouse

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse HÔTEL DU DÉPARTEMENT 1 Boulevard de la Marquette Ville Toulouse lieuville HÔTEL DU DÉPARTEMENT 1 Boulevard de la Marquette Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

GUSTAVE EIFFEL – EN FER ET CONTRE TOUS (LE PRINTEMPS DU RIRE) Toulouse 2022-03-31 was last modified: by GUSTAVE EIFFEL – EN FER ET CONTRE TOUS (LE PRINTEMPS DU RIRE) Toulouse Toulouse 31 mars 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne