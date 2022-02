Gustave Eiffel – En Fer et contre Tous Kembs, 30 avril 2022, Kembs.

Gustave Eiffel – En Fer et contre Tous Kembs

2022-04-30 20:00:00 – 2022-04-30 21:20:00

Kembs Haut-Rhin Kembs

EUR Plongez dans l’incroyable aventure de la Révolution industrielle avec ses grands hommes, ses formidables inventions et ses coups-bas.

1888. A 3 mois de l’inauguration de la Tour Eiffel, les ouvriers se mettent en grève. Comment Eiffel va-t-il gérer cette crise ?

Mais, au-delà de l’anecdote, que s’est-il passé pour que, à la fin du XIXème siècle, la France entière haïsse à ce point Gustave Eiffel, rendu responsable du suicide de milliers de personnes ?

Découvrez Eiffel moderne, qui inventa le management.

Découvrez Eiffel visionnaire, qui fit entrer la France dans la démocratisation technologique comme Steve Jobs imposa la démocratisation numérique.

Découvrez Eiffel génie, qui créa l’emblème de la France et lui redonna sa fierté de grande puissance mondiale.

Découvrez l’homme impitoyable et juste qu’était Gustave Eiffel.

Avec Passion et humour, plongez dans le Paris du XIXème siècle ! 1H20 d’Histoire et d’histoires, par un comédien inspiré, lumineux, passionnant et drôle.

Théâtre par les Cousins d’Arnolphe – Tout public à partir de 10 ans – durée 1h20

+33 3 89 62 89 10

Kembs

