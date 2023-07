« Gustave Eiffel, construire sur l’eau » Conférence à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 20 septembre 2023, Paris.

Le mercredi 20 septembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Pour commémorer le 100ème anniversaire de la mort de Gustave Eiffel et dans le cadre du temps fort de l’Automne de la science, la bibliothèque vous propose une conférence intitulée « Gustave Eiffel : construire sur l’eau ». Elle sera animée par Bertrand Lemoine, architecte et directeur de recherche au CNRS.

Entrée libre

Célèbre pour sa Tour, Gustave Eiffel a surtout construit des ponts en France et à l’étranger, selon des techniques nouvelles qu’il fait breveter et ne cesse de perfectionner. Passionné de météorologie, de radiotélégraphie et d’aérodynamique, il multiplie les recherches et les expériences en particulier sur les effets du vent et la résistance de l’air. A la méthode, s’ajoute le style Eiffel caractérisé par l’élégance des lignes, la finesse dans le détail, une légèreté presque aérienne devenue aujourd’hui, cent ans après la mort de ce formidable ingénieur, le visage de Paris.

Une conférence permettant de mieux comprendre l’œuvre de Gustave Eiffel et proposée par un spécialiste de l’architecture, Bertrand Lemoine, qui a aussi écrit La tour de Monsieur Eiffel (Gallimard).

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

