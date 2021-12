Gustave Courbet, l’atelier sans fin Atelier de Gustave Courbet, 10 mars 2022, Ornans.

Gustave Courbet, l’atelier sans fin

du jeudi 10 mars 2022 au vendredi 11 mars 2022 à Atelier de Gustave Courbet

À l’occasion de la restauration et de l’ouverture prochaine au public du dernier atelier de Gustave Courbet (1819-1877) à Ornans, le Musée et Pôle Courbet organise un colloque international autour du peintre et de la notion d’atelier. Acquis en 2007 par le département du Doubs, le dernier atelier de Courbet a conservé les espaces au sein desquels le peintre a produit quelques-unes de ses dernières œuvres majeures. Au plafond figurent encore deux peintures murales qui ont survécu aux affres du temps et à cent ans de quasi-abandon. Occupant chacune un bandeau horizontal de près de 15 m2, sur une surface incurvée, ces deux œuvres réalisées par Courbet représentent deux paysages, La Seine à Bougival et L’Escaut se jetant dans la mer. Par ce lieu installé au cœur de la vallée de la Loue, l’artiste souhaitait créer les conditions idéales de création dans un environnement façonné qu’il voulait « entourer d’une haie vive […] et d’échalas longs reliés de fil de fer », et où il désirait « planter des bouquets d’arbres, toutes essences pour [s]a peinture » (lettre à Juliette Courbet, 9 février 1859). Le site préfigure dans son ambition la maison-atelier de Giverny de Claude Monet. L’objectif de ce colloque pluridisciplinaire est double : il permettra d’une part de poser la question précise du rapport de Courbet à son ultime espace de travail, et d’interroger à nouveau, à la lumière de recherches récentes, la place cardinale qu’occupe la notion d’atelier dans sa trajectoire d’artiste. De l’autre, le cas de Courbet servira à étendre l’objet des échanges vers la question plus vaste de l’atelier d’artiste du xixe au temps présent, insérant l’événement dans un champ de recherche particulièrement dynamique. **En partenariat avec le Musée et Pôle Courbet – Département du Doubs** **Intervenants** Giulio Balduini (architecte), Noël Barbe (Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain – EHESS, CNRS), Petra Chu (université Seton Hall), Victor Claass (INHA), Michèle Coquet (CNRS), Dominique de Font-Réaulx (musée du Louvre), Lucie Grandjean (université Paris Nanterre), Stéphanie Honnert (architecte), Barthélémy Jobert (Sorbonne-Université), Barbara Jouves-Hann (université Paris1 Panthéon-Sorbonne – ENS Paris-Saclay – DIM MAP IDF), Ségolène Le Men (université Paris Nanterre), Louis-Antoine Mège (Sorbonne Université), France Nerlich (INHA), Isolde Pludermacher (musée d’Orsay), Martin Schieder (université de Leipzig), Thomas Schlesser (Fondation Hartung-Bergmann), Erika Schneider (université d’État de Framingham), Anthi-Danaé Spathoni (université Rennes 2), Bertrand Tillier (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Hadrien Viraben (TEMOS – UMR 9016 CNRS, Le Mans Université), Hélène Zanin (université de Poitiers) **Comité scientifique** Noël Barbe (Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain), Victor Claass (INHA), Michèle Coquet (CNRS), Dominique de Font-Réaulx (musée du Louvre), Benjamin Foudral (Musée et Pôle Courbet), France Nerlich (INHA), Isolde Pludermacher (musée d’Orsay), Thomas Schlesser (Fondation Hartung-Bergman), Bertrand Tillier (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) _________ Domaines de recherche Histoire de l’art du XVIIIe au XXIe siècle Atelier Courbet, Ornans 9H-18H

