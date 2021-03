Paris Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe Paris Gustave Courbet et la Commune Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Gustave Courbet et la Commune Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe, 15 avril 2021-15 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 15 avril 2021

de 18h à 19h30

gratuit

Épisode majeur dans l’histoire du mouvement ouvrier, la Commune de Paris est également déterminante dans la carrière du peintre et sculpteur français Gustave Courbet. Une visioconférence, diffusée sur Zoom, de l’historien de l’art Maxime Georges Métraux, dans le cadre « Trésors à prendre », le cycle en histoire de l’art de la médiathèque Violette Leduc, et du 150e anniversaire de la Commune de Paris. Gustave Courbet et la Commune : « Je suis dans l’enchantement. Paris est un vrai paradis ! ». Ayant profondément marqué l’imaginaire politique français, la Commune est une période insurrectionnelle et révolutionnaire qui a duré 72 jours à Paris. Du 18 mars au 28 mai 1871, cette courte parenthèse historique a foncièrement bouleversé la capitale, elle a aussi brièvement touché d’autres villes comme Lyon, Toulouse ou encore Marseille. Conséquence directe de la défaite française lors de la guerre de 1870, la Commune témoigne d’une profonde opposition entre le gouvernement d’Adolphe Thiers et les insurgés républicains. Épisode majeur dans l’histoire du mouvement ouvrier, cette sédition est également déterminante dans la carrière de Gustave Courbet. Peintre jouissant alors d’une renommée considérable, il participe pleinement à cette révolte et devient notamment président de la Fédération des artistes de Paris, délégué aux Beaux-Arts mais aussi conseiller municipal du VIe arrondissement. A l’occasion des commémorations des 150 ans de la Commune, cette conférence étudiera en détail le rôle joué par Gustave Courbet, l’impact sur sa pratique artistique mais aussi les multiples répercussions de son engagement révolutionnaire. Maxime Georges Métraux. Historien de l’art, il prépare actuellement une thèse consacrée à la gravure sur bois et à la figure de Jean-Michel Papillon. Après avoir travaillé pour plusieurs institutions culturelles, il a rejoint l’équipe de la galerie Hubert Duchemin ; il est également chargé d’enseignement à l’université Gustave Eiffel. Il a par ailleurs été commissaire scientifique de l’exposition « Chic Emprise : Cultures, usages et sociabilités du tabac du XVIe au XVIIIe siècle » (22juin- 23 septembre 2019) au musée du Nouveau Monde de La Rochelle. Il est aussi le conférencier de « Trésors à prendre », le cycle en histoire de l’art de la médiathèque Violette Leduc. Réservation par mail indispensable : mediatheque.violette-leduc@paris.fr – Un code d’accès vous sera communiqué par e-mail. Animations -> Conférence / Débat Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe 18 rue Faidherbe Paris 75011

8 : Faidherbe – Chaligny (144m) 9 : Charonne (372m) lignes 46, 86, 76

Contact : 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-violette-leduc-ex-bibliotheque-faidherbe-1724 https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Violette-Leduc-1222400914579896/?modal=admin_todo_tour 0155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr Animations -> Conférence / Débat Bibliothèques

Date complète :

2021-04-15T18:00:00+02:00_2021-04-15T19:30:00+02:00

Domaine public

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Médiathèque Violette Leduc ex Bibliothèque Faidherbe Adresse 18 rue Faidherbe Ville Paris