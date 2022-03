GUSMAS croisement de pensées par Lucas Pagès et Oxybabe STUDIO BOISSIERE Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

GUSMAS croisement de pensées par Lucas Pagès et Oxybabe STUDIO BOISSIERE, 25 mars 2022, Montreuil. GUSMAS croisement de pensées par Lucas Pagès et Oxybabe

du vendredi 25 mars au samedi 23 avril à STUDIO BOISSIERE

GUSMAS fait transpaître à travers les images, les textes, la vidéo, ce que nous sommes, à défaut de pouvoir le dire au détour d’une conversation, entre collègues, entre amis, en famille. Magazine photographique décliné sous forme d’exposition, GUSMAS proposera une programmation du 25 Mars au 23 Avril. La volonté de ce projet est de montreer, à travers des images, des textes et des vidéos, l’appropriation de notre vécu en tant que personnes issues de monorités variées, aux parcours singuliers. Se nourrir de nos proches à travers des discussions sur leur être a permis d’élargir le propos à d’autres, ainsi GUSMAS est porteur de plusieurs voix. Vendredi 25 Mars: 18h30 vernissage Samedi 2 Avril: 17h30 projection du film FRAFIK d’Oxybabe Vendredi 8 Avril: 18h Sex Talk ‘la femme et son espace d’intimité’ Samedi 16 Avril: 20h Soirée musique Samedi 23 Avril: 18h Finissage/ Echanges avec Chantal Regnault. Tous les mercredis: séances photo argentique sur réservations: [studioboissiere.montreuil@gmail.com](mailto:studioboissiere.montreuil@gmail.com)

entrée libre

Expo photo, ateliers, soirées, débats autour de l’appropriation du vécu en tant que personnes issues de minorités variées STUDIO BOISSIERE 268 boulevard aristide briand 93100 montreuil Montreuil Ramenas – Léo-Lagrange Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T18:00:00 2022-03-25T23:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T19:00:00;2022-03-30T14:30:00 2022-03-30T19:00:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T19:00:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T19:30:00;2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T20:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T23:30:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu STUDIO BOISSIERE Adresse 268 boulevard aristide briand 93100 montreuil Ville Montreuil lieuville STUDIO BOISSIERE Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

STUDIO BOISSIERE Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

GUSMAS croisement de pensées par Lucas Pagès et Oxybabe STUDIO BOISSIERE 2022-03-25 was last modified: by GUSMAS croisement de pensées par Lucas Pagès et Oxybabe STUDIO BOISSIERE STUDIO BOISSIERE 25 mars 2022 Montreuil Studio Boissière Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis