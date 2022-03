GUSGUS La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 30 avril 2022

Le grand retour de GusGus ! Fondé en 1995 à Reykjavik, GusGus, s’est fait connaître à ses débuts comme un collectif multi-médias, avant de s’imposer comme un des projets les plus adorés d’Islande, dont les tubes électro sont devenus populaires dans le monde entier. . De la techno au trip hop, de la house progressive/trance à la pop, GusGus a su s’approprier tous les styles en l’espace de 25 ans. 2021 marque leur grand retour avec la sortie de leur dernier album Mobile Home, dans lequel les membres fondateurs Biggi Veira et Daníel Ágúst accueillent la chanteuse Margrét Ran, du groupe VÖK, notamment sur le morceau déjà culte “Higher” ! Ne manquez pas leur tout nouveau live le 30.04 sur la scène de la Gaîté Lyrique ! La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003 Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/gusgus https://fb.me/e/2k0XoKqs5 Concert

