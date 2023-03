GUS Illusionniste LA COUPOLE, 29 avril 2023, Saint-LOUBES.

GUS Illusionniste LA COUPOLE. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 20:30 (2023-04-29 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

LA COUPOLE (L-R-21-003346 / L-R-21-003394 ) PRESENTE : ce spectacle. Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son incroyable show ! Révélé au grand public à la télévision (La France a un incroyable talent, Vendredi tout est permis, Diversion), il présente un show à son image, frais, moderne et rythmé, dans lequel il mêle avec brio magie, humour et illusion. Cet « As » de la manipulation fait apparaître, disparaître et voler les cartes avec une dextérité exceptionnelle. Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros spectaculaires ! 90 minutes à couper le souffle, pendant lesquelles Gus jubile à épater petits et grands avec humour, tendresse, et une pointe de romantisme. Ouverture des portes : 19h30PMR faites vous connaître au 05.56.68.67.06 pour un placement adapté.*Gratuit pour les moins de 6 ans. Gus Gus

LA COUPOLE Saint-LOUBES 36, Chemin de Nice 33450

Votre billet est ici