GUS ILLUSIONNISTE CENTRE ATHANOR – Salle Omega, 10 février 2023, MONTLUCON.

GUS ILLUSIONNISTE CENTRE ATHANOR – Salle Omega. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-06-18 20:00. Tarif : 26.0 à 30.0 euros.

CENTRE ATHANOR – Salle Omega MONTLUCON Rue Pablo Picasso Allier

Carré Bellefeuille (R-2022-004232) présente ce spectacle Gus illusionniste

Vendredi 9 décembre à 20h30

Mise en scène de Gus et Clément Naslin.

Admirer sur scène ce maître en illusions, c’est retrouver le temps d’une soirée une âme d’enfant et le goût de s’émerveiller.



Dans ce spectacle familial de magie à son image, frais, moderne et rythmé, l’as de la manipulation en close-up fait apparaître, disparaître et voler les cartes avec une dextérité exceptionnelle.



Cette prestation interactive époustouflante, teintée d’humour et de poésie, épatera autant les petits que les grands.

Accès métro ligne 9 Marcel Sembat ; ligne 10 Boulogne/Jean-Jaurès ; Bus 123, 126, 175, 72 / parking de l’Hôtel de Ville / Vélib

Réservation PMR : 01 55 18 54 00

