Gus illusionniste Marseille, 10 février 2022, Marseille.

Gus illusionniste Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille

2022-02-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-10 Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

Marseille Bouches-du-Rhône

30 36 Cet « As » de la manipulation fait apparaitre, disparaitre et voler les cartes avec une dextérité exceptionnelle. Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros spectaculaires ! 90 minutes à couper le souffle, pendant lesquelles Gus jubile à épater petits et grands avec humour, tendresse, et une pointe de romantisme.



Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son incroyable show !

Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son incroyable show !

Cet « As » de la manipulation fait apparaitre, disparaitre et voler les cartes avec une dextérité exceptionnelle. Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros spectaculaires ! 90 minutes à couper le souffle, pendant lesquelles Gus jubile à épater petits et grands avec humour, tendresse, et une pointe de romantisme.



Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son incroyable show !

Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille

dernière mise à jour : 2021-10-11 par