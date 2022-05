Gus Illusionniste, 18 décembre 2022, .

Gus Illusionniste

2022-12-18 – 2022-12-18

Dimanche 18 décembre 2022

A 19h00 au Palais des Congrès – Salle Ravel.

Charmeur, Drôle et passionné, Gus vous invite à son incroyable show !

Cet « As » de la manipulation fait apparaitre, disparaitre et voler les cartes avec une dextérité exceptionnelle.

Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros spectaculaires !

90 minutes à couper le souffle, pendant lesquelles Gus jubile à épater petits et grands avec humour, tendresse, et une pointe de romantisme.

office-tourisme@letouquet.com +33 3 21 06 72 00 https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/gus-illusionniste-billet/idmanif/523025

Dimanche 18 décembre 2022

A 19h00 au Palais des Congrès – Salle Ravel.

Charmeur, Drôle et passionné, Gus vous invite à son incroyable show !

Cet « As » de la manipulation fait apparaitre, disparaitre et voler les cartes avec une dextérité exceptionnelle.

Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros spectaculaires !

90 minutes à couper le souffle, pendant lesquelles Gus jubile à épater petits et grands avec humour, tendresse, et une pointe de romantisme.

dernière mise à jour : 2022-04-05 par