Le Supersonic, lieu de concerts gratuits, Nuits Rock et aussi disquaire parisien, invite sur scène Gus Englehorn, musicien québécois, le 16 mai. GUS ENGLEHORN (Garage pop – Secret City Records – Montréal, QC) Né en Alaska et maintenant établi au Québec, Gus Englehorn est un snowboardeur professionnel devenu musicien de indie rock. Avec son premier album Death & Transfiguration sorti en 2020, l’auteur-compositeur-interprète se distingue par ses sujets surréalistes et sa musique rock mélodique. https://gusenglehorn.bandcamp.com/ La suite de la programmation arrive très vite ! ——————————— Lundi 16 Mai 2022 Entrée gratuite jusqu’à 23h • Ouverture des portes à 19h00 • Happy Hour de 19h à 20h ——————————— SUPERSONIC 9 rue Biscornet, 75012 Paris Métro Bastille (sortie rue de lyon) SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

