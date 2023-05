Fêtes de la Sainte-Anne au village de Gurmençon, 23 juillet 2023, Gurmençon.

Gurmençon,Pyrénées-Atlantiques

Les fêtes de village de Gurmençon sont organisées par le comité des fêtes et se fera sur 3 jours, au programme de ce dernier jour :

10h30 : Messe solennelle à l’église du village

11h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux morts, suivi d’un vin d’honneur sur la place de l’église

14h30 : Tournoi de pétanque à la place d’Anchet, ouvert à tous. Différents lots à gagner, pas de remise d’argent.

Buvette assurée..

Gurmençon 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The village festivities of Gurmençon are organized by the festivities committee and will take place over 3 days, on the program of this last day :

10:30 am : Solemn mass in the village church

11:30 am : Deposit of wreath at the Monument to the dead, followed by a wine of honor on the place of the church

14h30 : Petanque tournament at the place d’Anchet, open to all. Various prizes to be won, no money given.

Refreshments provided.

Las fiestas del pueblo de Gurmençon están organizadas por la comisión de fiestas y se desarrollarán a lo largo de 3 días, en el programa del último día:

10:30 h: Misa solemne en la iglesia del pueblo

11:30 h: Colocación de una corona de flores en el monumento a los difuntos, seguida de un vino de honor en la plaza de la iglesia

14.30 h: Torneo de petanca en la plaza d’Anchet, abierto a todos. Varios premios, sin dotación económica.

Habrá refrescos.

Das Dorffest in Gurmençon wird vom Festkomitee organisiert und findet an drei Tagen statt. Auf dem Programm des letzten Tages steht Folgendes:

10.30 Uhr: Feierliche Messe in der Dorfkirche

11.30 Uhr: Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal, anschließend Ehrenwein auf dem Kirchplatz

14:30 Uhr: Boulespielturnier auf dem Place d’Anchet, offen für alle. Verschiedene Preise zu gewinnen, keine Geldübergabe.

Getränke werden bereitgestellt.

