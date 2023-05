Fêtes de la Sainte-Anne au village de Gurmençon, 21 juillet 2023, Gurmençon.

Gurmençon,Pyrénées-Atlantiques

Les fêtes de village de Gurmençon sont organisées par le comité des fêtes et se fera sur 3 jours, au programme de ce vendredi :

19h : Apéritif animé par la banda Los Aigassuts

20h : Repas dansant et chantant servi à la salle des fêtes par la salaison Gorin. Au menu : assiette de charcuterie/salade, confit de canard et pommes de terre persillées, fromage et salade, tiramisu, café et vin compris.

Menu enfant (jusqu’à 12 ans) : assiette crudités/ charcuterie, nuggets et pommes de terre, mousse au chocolat.

00h : Feu d’artifice suivi d’un bal animé par le Dj du Rodéo !

Repas sur inscription avant le 17 juillet..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 23:59:00. EUR.

Gurmençon 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The village festivities of Gurmençon are organized by the festival committee and will take place over 3 days, on the program for this Friday:

19h : Aperitif animated by the banda Los Aigassuts

20h: Meal dancing and singing served in the village hall by the salting Gorin. On the menu: plate of cold meats/salad, duck confit and parsley potatoes, cheese and salad, tiramisu, coffee and wine included.

Children’s menu (up to 12 years old): plate of raw vegetables and cold cuts, nuggets and potatoes, chocolate mousse.

00h : Fireworks followed by a dance animated by the Dj of the Rodeo !

Meal on registration before July 17th.

Las fiestas del pueblo de Gurmençon están organizadas por la comisión de fiestas y se desarrollarán durante 3 días, en el programa de este viernes:

19h: Aperitivo animado por la banda Los Aigassuts

20.00 h: Comida con baile y canto servida en el salón del pueblo por la empresa de salazones Gorin. En el menú: plato de embutidos/ensalada, confit de pato y patatas al perejil, queso y ensalada, tiramisú, café y vino incluidos.

Menú infantil (hasta 12 años): plato de verduras crudas y embutidos, nuggets y patatas, mousse de chocolate.

00h: ¡Fuegos artificiales seguidos de un baile con el DJ del Rodeo!

Comida previa inscripción antes del 17 de julio.

Das Dorffest in Gurmençon wird vom Festkomitee organisiert und findet an drei Tagen statt. Das Programm für diesen Freitag :

19 Uhr: Aperitif, musikalisch umrahmt von der Banda Los Aigassuts

20 Uhr: Essen mit Tanz und Gesang, das im Festsaal von der Pökelei Gorin serviert wird. Menü: Wurst-/Salatteller, Entenconfit und Petersilienkartoffeln, Käse und Salat, Tiramisu, Kaffee und Wein inklusive.

Kindermenü (bis 12 Jahre): Rohkost-/Wurstteller, Nuggets und Kartoffeln, Mousse au Chocolat.

00 Uhr: Feuerwerk, gefolgt von einem Ball, der vom Dj des Rodeos moderiert wird!

Essen nach Anmeldung bis zum 17. Juli.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn