du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de la rivière

Des habitants de Gurgy ont été interviewés pour parler de leur village. Ils y évoquent leurs souvenirs, l’évolution du village et quelques anecdotes. Le village de Gurgy raconté par ses habitants. Place de la rivière place de la rivière, 89250 Gurgy Gurgy Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

