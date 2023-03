GURE ARTE – Collectif d’Artisans d’Art à Saint-Martin-d’Arrossa Gurea Arte Saint Martin d'Arrossa Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Martin-d'Arrossa

GURE ARTE – Collectif d’Artisans d’Art à Saint-Martin-d’Arrossa Gurea Arte, 27 mars 2023, Saint Martin d'Arrossa. GURE ARTE – Collectif d’Artisans d’Art à Saint-Martin-d’Arrossa 27 mars – 2 avril Gurea Arte GURE ARTE

Le Collectif d’Artisans d’Art GURE ARTE vous invite à pousser les portes de leur atelier et de vous laisser guider dans la découvert d’univers très différents. Des savoir faire rares qui ont traversé les époques sans une ride ou modernisés, éveillant la curiosité et donnant l’envie d’entrer, un jour, dans la peau d’un Artisan d’Art.

Façonner, transformer, créer, confectionner…autant d’opérations qui n’auront plus de secrets pour vous.

Du 27 au 30 mars, les ateliers seront ouverts au jeune public.

Samedi 1er et dimanche 02 avril, seront ouverts à tout public avec des démonstrations. Gurea Arte Chemin Béhéreko Bidea Saint Martin d’Arrossa 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gurea.arte@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631698588 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T15:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 joaillière maroquinerie Gure Arte – Collectif d’Artisans d’Art Jema 2023

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Martin-d'Arrossa Autres Lieu Gurea Arte Adresse Chemin Béhéreko Bidea Ville Saint Martin d'Arrossa Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Gurea Arte Saint Martin d'Arrossa

Gurea Arte Saint Martin d'Arrossa Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint martin d'arrossa/

GURE ARTE – Collectif d’Artisans d’Art à Saint-Martin-d’Arrossa Gurea Arte 2023-03-27 was last modified: by GURE ARTE – Collectif d’Artisans d’Art à Saint-Martin-d’Arrossa Gurea Arte Gurea Arte 27 mars 2023 Gurea Arte Saint-Martin-d'Arrossa Saint-Martin-d'Arrossa

Saint Martin d'Arrossa Pyrénées-Atlantiques