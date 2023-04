BROCANTE DE GUNTZVILLER rue des Écoles, 7 mai 2023, Guntzviller.

Guntzviller organise son 2e vide-greniers ! Renseignements et réservations auprès de Denis Jung au 06 10 44 32 56, ou Rémi Desbois au 06 11 39 40 16.. Tout public

Dimanche 2023-05-07 à 06:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. 0 EUR.

rue des Écoles

Guntzviller 57405 Moselle Grand Est



Guntzviller is organizing its 2nd garage sale! Information and reservations with Denis Jung at 06 10 44 32 56, or Rémi Desbois at 06 11 39 40 16.

Guntzviller organiza su 2ª venta de garaje Información y reservas con Denis Jung en el 06 10 44 32 56, o Rémi Desbois en el 06 11 39 40 16.

Guntzviller organisiert seinen 2. Flohmarkt! Informationen und Reservierungen bei Denis Jung unter 06 10 44 32 56, oder Rémi Desbois unter 06 11 39 40 16.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT PAYS DE PHALSBOURG