Goethe-Institut Lyon, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:30

Tous les deux mois, le Goethe-Institut et l’aagil proposent une rencontre autour d’une lecture : échanger autour d’un texte à lire au choix en allemand ou en français. Günter Grass, prix Nobel de littérature 1999, met en scène une rencontre fictive entre des écrivains bien réels du 17e siècle au moment des pourparlers pour terminer la guerre de Trente ans. Les auteurs misent sur le pouvoir de la langue pour surmonter les clivages politiques et religieux. Le tout est également un clin d’œil aux rencontres littéraires du Groupe 47 après la Seconde Guerre mondiale. En coopération avec l’aagil **Mesures de sécurité COVID-19** Nos manifestations se déroulent dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité en vigueur. Nous vous conseillons de vous inscrire pour les manifestations dans nos locaux par téléphone au 04 72 77 08 88 ou par mail : [[info-lyon@goethe.de](mailto:info-lyon@goethe.de)](mailto:info-lyon@goethe.de). Ouverture des portes 30 minutes avant le début de la manifestation. Merci de vous présenter, muni·e·s de votre pass sanitaire, au plus tard 10 minutes avant le début de la manifestation. Rencontre autour d’une lecture. Échanger autour d’un texte de la littérature germanophone Goethe-Institut Lyon 18 rue François Dauphin 69002 Lyon Lyon Ainay Métropole de Lyon

2022-01-20T18:30:00 2022-01-20T20:00:00

Goethe-Institut Lyon
18 rue François Dauphin 69002 Lyon