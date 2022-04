Gundo’bylette, vintage festival Gundolsheim Gundolsheim Catégories d’évènement: Gundolsheim

Haut-Rhin

Gundo’bylette, vintage festival Gundolsheim, 6 août 2022, Gundolsheim. Gundo’bylette, vintage festival Gundolsheim

2022-08-06 14:00:00 – 2022-08-07

L'heure est venue de régler les régimes du solex de briquer les jantes de vos brouettes, de repasser vos pattes d'eph' et d'affûter l'aérodynamisme de vos schloppas ! Les pompiers vous attendent nombreux pour participer aux animations variées ! Au programme : jeux d'antan, challenges, marché vintage, exposition et d'autres surprises. La traditionnelle soirée pizza vous permettra de vous restaurer avant de vous éclater sur la piste de danse !

+33 6 33 18 73 31

