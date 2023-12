Défilé aux lampions Gundershoffen, 10 décembre 2023 17:00, Gundershoffen.

Gundershoffen,Bas-Rhin

Défilé aux lampions dans les rues du villages. Des arrêts contés, marqués dans certaines cours d’habitants feront naître l’esprit de Noël..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Lantern parade through the village streets. Storytelling stops in some of the residents’ backyards will bring out the Christmas spirit.

Un desfile de farolillos por las calles del pueblo. Las paradas para contar cuentos en los patios de algunos vecinos harán aflorar el espíritu navideño.

Lampionumzug durch die Straßen des Dorfes. Erzählte Zwischenstopps, die in einigen Höfen der Bewohner markiert werden, lassen Weihnachtsstimmung aufkommen.

