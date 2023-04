Alsace Fan Day à la Fabrique à Bretzels 14 rue des Genêts, 24 juin 2023, Gundershoffen.

À l’occasion de l’Alsace Fan Day, entrée offerte aux visiteurs qui seront intégralement habillé en rouge et blanc ou en alsacien/alsacienne. Réservation recommandée..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 18:00:00. EUR.

14 rue des Genêts

Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



On the occasion of the Alsace Fan Day, free entrance for visitors who are fully dressed in red and white or Alsatian. Reservation recommended.

Con motivo del Día del Aficionado de Alsacia, entrada gratuita para los visitantes que vayan completamente vestidos de rojo y blanco o de alsaciano. Se recomienda reservar.

Anlässlich des Elsass-Fan-Tags wird Besuchern, die vollständig in Rot und Weiß oder Elsässer/in gekleidet sind, der Eintritt geschenkt. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte