Fête de la bretzel 14 rue des Genêts, 26 avril 2023, Gundershoffen.

Découverte de l’histoire et la fabrication de l’emblème alsacien, la bretzel. Dégustation et mini-atelier culinaire offerts après la visite de La Fabrique à Bretzels lors de votre passage au Bretzel’Bar ! Réservation recommandée..

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 18:00:00. EUR.

14 rue des Genêts

Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Discover the history and the making of the Alsatian emblem, the pretzel. Tasting and mini-culinary workshop offered after the visit of the Pretzel Factory during your visit to the Pretzel’Bar! Reservation recommended.

Descubra la historia y la fabricación del emblema alsaciano, el pretzel. Degustación y minitaller de cocina ofrecidos después de la visita a la fábrica de pretzels durante su visita al Bretzel’Bar Se recomienda reservar.

Entdecken Sie die Geschichte und die Herstellung des elsässischen Wahrzeichens, der Brezel. Kostprobe und kulinarischer Mini-Workshop werden nach dem Besuch der La Fabrique à Bretzels bei Ihrem Besuch in der Bretzel’Bar angeboten! Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte