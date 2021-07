Saint-Jean-de-la-Ruelle Square Colette-Guillon,École François-Mitterrand Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Gum Over par la compagnie Lombric Spaghetti Square Colette-Guillon,École François-Mitterrand Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Square Colette-Guillon, École François-Mitterrand, le vendredi 23 juillet à 19:00

L’art de tout faire avec des petits riens. Deux gugusses, un look rock’n’roll et des tatouages de motards, quelques grilles urbaines et pelles de chantier ; nous y voilà. Au cirque. Ou ailleurs, mais comme au cirque. Équilibres, galipettes et cavalcades, de quoi se vider la tête et en prendre plein les yeux.

Gratuit – Tout public – Réservation conseillée

Square Colette-Guillon,École François-Mitterrand 9 rue Françoise Giroud, 45140 Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

2021-07-23T19:00:00 2021-07-23T21:00:00

