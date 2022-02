Gulliver, le dernier voyage La Comédie de Genève, 9 juin 2022, Genève.

Catalyse n’est pas une compagnie comme les autres : il s’agit d’une troupe permanente, qui réunit des comédiennes et comédiens en situation de handicap mental. Pour la première fois, ce sont elles et eux qui écrivent les textes de leur spectacle, en s’inspirant des Voyages de Gulliver. Leur plume vient raviver l’humour et la démesure du conte initiatique de Jonathan Swift. La situation de handicap des acteurs et actrices de Catalyse croise les questions posées par Swift : celles de la norme et de la normalité, la frontière parfois poreuse entre réel et imaginaire, une manière de ne pas correspondre aux critères contemporains de l’efficacité.

