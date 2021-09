Gulda: Concerto pour violoncelle et orchestre à vent Pau, 16 octobre 2021, Pau.

Gulda: Concerto pour violoncelle et orchestre à vent 2021-10-16 – 2021-10-16 rue saint louis Théâtre saint louis

Pau Pyrénées-Atlantiques

15 EUR Gulda est plus célèbre comme instrumentiste qu’en tant que compositeur. Le pianiste viennois iconoclaste est mort en 2000 à l’âge de 69 ans. Il était particulièrement connu pour ses interprétations de Mozart ou Beethoven mais il a également fait de fréquentes incursions dans le monde du jazz et du rock et a partagé la scène avec de grandes figures telles que Chick Corea ou Herbie Hancock. Sa capacité à croiser les genres et les styles est particulièrement manifeste dans son Concerto pour violoncelle et orchestre à vent, présenté pour la première fois en 1980.

L’orchestre est composé dans un format atypique et original, de bois (1 flûte traversière, 2 hautbois, 2 clarinettes, 1 basson), de cuivres (2 trompettes, 2 cors, 1 trombone, 1 tuba) 1 guitare, 1 contrebasse et de percussions.

Soliste : Juliane Trémoulet – Violoncelle

Direction artistique : Gilles Guilleux

