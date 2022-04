REPAS DANSANT salle des fêtes Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

REPAS DANSANT salle des fêtes, 15 mai 2022 12:30, Gujan-Mestras. Dimanche 15 mai, 12h30 Sur place inscription avant le 10 mai tarif nous contacter 06 12 55 24 70, clgm33470@gmail.com REPAS DANSANT L’association CLGM (Culture Loisirs de Gujan Mestras) organise un repas dansant le dimanche 15 mai 2022 à la salle des fêtes de GUJAN MESTRAS à partir de 12h30. Renseignements et inscriptions 06 12 55 24 70 ou clgm33470@gmail.com inscription avant le 10 mai. Nous vous proposons aux menu Apéritif

Salade landaise au foie gras

Caneton rôti au muscadet

Et son gratin dauphinois

Salade et fromage

Charlotte aux fruits

Café

Vin rosé et rouge ( 1 bouteille pour 6 pers) Pour les tarif nous contacter 06 12 55 24 70 ou clgm33470@gmail.com salle des fêtes 1 place du général de gaulle 33470 gujan 33470 Gujan-Mestras Gironde dimanche 15 mai – 12h30 à 17h00

