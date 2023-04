Cross du Sud-Ouest 49 Allée Pierre Corneille, 25 novembre 2023, Gujan-Mestras.

Par l’UAGM Athlétisme, l’Ostréiculture Arcachonnaise et le journal Sud Ouest.

Programme à venir

Inscriptions

Par Internet à partir de fin octobre

Sur cross.sudouest.fr jusqu’au jeudi 24 novembre 2022 minuit.

Sur place

Il est possible de vous engager sur place, au plus tard 1 heure avant le départ de la course, au stand de retrait des dossards de dernières minutes au Village du Cross.

Les inscriptions sur place sont payantes pour certaines courses.

Renseignements.

2023-11-25 à ; fin : 2023-11-26 . .

49 Allée Pierre Corneille

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



By the UAGM Athletics, the Ostréiculture Arcachonnaise and the newspaper Sud Ouest.

Program to come

Registrations

By Internet from the end of October

On cross.sudouest.fr until Thursday, November 24, 2022 midnight.

On site

It is possible to register on site, at the latest 1 hour before the start of the race, at the last minute number collection booth in the Cross Village

On-site registration is not free for some races

Information

Por la UAGM Atletismo, la Ostréiculture Arcachonnaise y el periódico Sud Ouest.

Programa por venir

Registro

Por Internet a partir de finales de octubre

En cross.sudouest.fr hasta el jueves 24 de noviembre de 2022 a medianoche.

En el sitio

Es posible inscribirse in situ, a más tardar una hora antes del comienzo de la carrera, en el puesto de recogida de dorsales de última hora en el Cross Village

La inscripción in situ no es gratuita en algunas carreras

Información

Von der UAGM Athletisme, der Ostréiculture Arcachonnaise und der Zeitung Sud Ouest.

Programm in Kürze

Anmeldung

Per Internet ab Ende Oktober

Auf cross.sudouest.fr bis Donnerstag, den 24. November 2022 um Mitternacht.

Vor Ort

Sie können sich vor Ort anmelden, und zwar spätestens 1 Stunde vor dem Start des Rennens am Last-Minute-Startnummernabholstand im Cross-Dorf

Die Anmeldung vor Ort ist bei einigen Rennen kostenpflichtig

Informationen

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Gujan-Mestras