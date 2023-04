Festival Cinéma Version Originale Cinéma Gérard Philipe, 3 novembre 2023, Gujan-Mestras.

Festival Version Originale propose une sélection de films du monde entier, mosaïque et reflet d’autres cultures, d’autres horizons à partager toute cette semaine.

Quoi de mieux que s’asseoir dans notre salle de cinéma Gérard Philipe lorsque s’annoncent les premiers frimas et que les jours raccourcissent ?

Les soirées d’ouverture et clôture

Des avant-premières et des invité.e.s.

Des films pour les enfants

Apéro jazz et apéro concert

Les prix du public

Un espace convivial devant le cinéma

2 films en VO 2 mardis par mois..

2023-11-03 à ; fin : 2023-11-11 . .

Cinéma Gérard Philipe

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Festival Version Originale offers a selection of films from around the world, a mosaic and reflection of other cultures, other horizons to share this week.

What could be better than sitting in our Gérard Philipe cinema when the first frosts are coming and the days are getting shorter?

The opening and closing nights

Previews and guests.

Films for children

Aperitif jazz and aperitif concert

Audience prizes

A friendly space in front of the cinema

2 films in VO 2 tuesdays per month.

Festival Version Originale ofrece una selección de películas de todo el mundo, un mosaico y reflejo de otras culturas y horizontes que se compartirán a lo largo de esta semana.

¿Qué mejor que sentarse en nuestro cine Gérard Philipe cuando aparecen las primeras heladas y los días se acortan?

Veladas de apertura y clausura

Preestrenos e invitados.

Películas para niños

Concierto de jazz y aperitivo

Premios del público

Un espacio acogedor frente al cine

2 películas en VO 2 martes al mes.

Festival Version Originale bietet eine Auswahl an Filmen aus der ganzen Welt, ein Mosaik und Spiegelbild anderer Kulturen und Horizonte, an denen Sie diese Woche teilhaben können.

Was gibt es Schöneres, als in unserem Kinosaal Gérard Philipe zu sitzen, wenn sich der erste Frost ankündigt und die Tage kürzer werden?

Die Eröffnungs- und Abschlussabende

Vorpremieren und Gäste.

Filme für Kinder

Jazz-Apéro und Apéro-Konzert

Die Publikumspreise

Ein geselliger Bereich vor dem Kino

2 Filme in OV an 2 Dienstagen pro Monat.

Mise à jour le 2023-01-20 par OT Gujan-Mestras