Journée Champignons Parc de la Chêneraie, 29 octobre 2023, Gujan-Mestras.

Programme:

10h : rendez-vous au Parc de la Chêneraie pour la cueillette (prévoir un panier). Ouvert à tous

14h à 17h : Exposition commentée par la Société Linéenne de Bordeaux au Parc de la Chêneraie. Gratuit..

2023-10-29 à ; fin : 2023-10-29 . .

Parc de la Chêneraie et Auberge du Lac de la Magdeleine

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Program:

10:00 am: meet at Oak Grove Park for picking (bring a basket). Open to all

2pm to 5pm: Exhibition commented by the Société Linéenne de Bordeaux in the Parc de la Chêneraie. Free of charge.

Programa:

10:00 h: encuentro en el Parque de la Chêneraie para la recogida (llevar una cesta). Abierto a todos

de 14:00 a 17:00 h: Exposición comentada por la Société Linéenne de Bordeaux en el Parque de la Chêneraie. Gratuito.

Programm:

10 Uhr: Treffpunkt im Parc de la Chêneraie zum Pflücken (Korb mitbringen). Für alle offen

14:00 bis 17:00 Uhr: Kommentierte Ausstellung der Société Linéenne de Bordeaux im Parc de la Chêneraie. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-01-12 par OT Gujan-Mestras