Sardinade Bal populaire Quai Port de la Hume, 5 août 2023, Gujan-Mestras.

Réservations au Clos Fleuri du samedi 30 juillet au samedi 06 août de 10h à 12h..

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 01:00:00. .

Quai Port de la Hume

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Reservations at the Clos Fleuri from Saturday, July 30 to Saturday, August 06 from 10am to 12pm.

Reservas en el Clos Fleuri del sábado 30 de julio al sábado 06 de agosto de 10h a 12h.

Reservierungen im Clos Fleuri von Samstag, dem 30. Juli, bis Samstag, dem 06. August, von 10.00 bis 12.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-01-12 par OT Gujan-Mestras