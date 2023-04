Les impromptus du lundi, 31 juillet 2023, Gujan-Mestras.

3 APÉRO-CONCERTS EN SIMULTANÉ

– Place de la Claire

– Place de l’hôtel de Ville

– Place du vieux marché la Hume

-Capitainerie port de la Hume

Détail des programmes sur le site de la mairie

En vente et à consommer sur place : apéritif et grignotages servis par les commerçants gujanais..

2023-07-31 à ; fin : 2023-07-31 . .

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



3 SIMULTANEOUS APERITIF-CONCERTS

– Place de la Claire

– Place de l’hôtel de Ville

– Place du vieux marché la Hume

-Harbour master’s office of La Hume

Details of the programs on the website of the city hall

For sale and to be consumed on the spot: aperitif and nibbles served by the Gujan merchants.

3 APERITIVOS-CONCIERTOS SIMULTÁNEOS

– Plaza de la Claire

– Plaza del Hotel de Ville

– Place du vieux marché la Hume

-Capitanía del puerto de La Hume

Detalles de los programas en el sitio web del ayuntamiento

A la venta y para consumir in situ: aperitivo y tentempiés servidos por los comerciantes de Gujan.

3 APERITIFKONZERTE GLEICHZEITIG

– Place de la Claire

– Place de l’hôtel de Ville (Platz des Rathauses)

– Platz des alten Marktes la Hume

-Capitainerie port de la Hume

Einzelheiten zu den Programmen auf der Website des Rathauses

Zum Verkauf und Verzehr vor Ort: Aperitif und Knabbereien, die von den Geschäftsleuten aus Gujanais serviert werden.

Mise à jour le 2023-01-12 par OT Gujan-Mestras