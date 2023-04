Spectacle Jeune public « Les 4 saisons d’Inuk » Salle des Fêtes, 29 avril 2023, Gujan-Mestras.

« Les 4 saisons d’Inuk » par La Cie Passagers du Vent.

Spectacle visuel et musical.

Voyage onirique autour des 4 saisons, où les 2 sens (vue et audition) sont à l’honneur. Sur le plateau, un artiste circassien et une conteuse multi instrumentiste remonte le temps jusqu’au commencement du monde. Selon les Inuits, à l’origine, il n’y avait que la nuit et les déserts de glace. Sur les pas du jeune Inuk, nous découvrons avec lui, comme pour la première fois, la danse des feuilles en automne, le clapotis de l’eau, la force de l’orage, le vert du printemps, la douceur du sable chaud…

À partir de 3 mois

Durée : 30 minutes

Jauge limitée.

Réservation conseillée.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Salle des Fêtes

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« The 4 seasons of Inuk » by La Cie Passagers du Vent.

Visual and musical show.

Dreamlike journey around the 4 seasons, where the 2 senses (sight and hearing) are honored. On the stage, a circus artist and a multi-instrumentalist storyteller go back in time to the beginning of the world. According to the Inuits, in the beginning, there was only the night and the deserts of ice. In the footsteps of the young Inuk, we discover with him, as if for the first time, the dance of the leaves in autumn, the lapping of the water, the force of the storm, the green of spring, the softness of the warm sand…

From 3 months

Duration: 30 minutes

Limited gauge.

Reservation recommended

« Les 4 saisons d’Inuk » de La Cie Passagers du Vent.

Espectáculo visual y musical.

Un viaje onírico alrededor de las 4 estaciones, donde se honran los 2 sentidos (vista y oído). En el escenario, un artista de circo y un cuentacuentos multiinstrumentista retroceden en el tiempo hasta el principio del mundo. Según los inuit, al principio sólo había noche y desiertos de hielo. Siguiendo los pasos del joven inuk, descubrimos con él, como si fuera la primera vez, la danza de las hojas en otoño, el chapoteo del agua, la fuerza de la tormenta, el verde de la primavera, la suavidad de la arena caliente…

A partir de 3 meses

Duración: 30 minutos

Aforo limitado.

Se recomienda reservar

« Les 4 saisons d’Inuk » (Die vier Jahreszeiten von Inuk) von La Cie Passagers du Vent.

Visuelles und musikalisches Spektakel.

Eine Traumreise rund um die vier Jahreszeiten, bei der die beiden Sinne (Sehen und Hören) im Vordergrund stehen. Ein Zirkusartist und eine Erzählerin mit mehreren Instrumenten gehen auf der Bühne in der Zeit zurück bis zum Anfang der Welt. Den Inuit zufolge gab es am Anfang nur die Nacht und die Eiswüsten. Auf den Spuren des jungen Inuk entdecken wir mit ihm, wie zum ersten Mal, den Tanz der Blätter im Herbst, das Plätschern des Wassers, die Kraft des Gewitters, das Grün des Frühlings, die Weichheit des warmen Sandes…

Ab 3 Monaten

Dauer: 30 Min

Begrenzte Zuschauerzahl.

Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-02-21 par OT Gujan-Mestras