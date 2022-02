Gujan-Mestras environnement Gujan-Mestras, 5 mai 2022, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras environnement Rue Edmond Daubric Maison des Arts Gujan-Mestras

2022-05-05 09:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 Rue Edmond Daubric Maison des Arts

Gujan-Mestras Gironde

« Nature : beauté et fragilité » par Gujan-Mestras Environnement.

S’immerger et partir à la rencontre des milieux naturels et des espèces animales et végétales qui nous entourent. Reportages photographiques, collection d’entomologie, projection de films….

Entrée libre

Mairie de Gujan-Mestras

Rue Edmond Daubric Maison des Arts Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-01-11 par