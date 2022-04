VIDE GRENIER chemin du lac Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

VIDE GRENIER chemin du lac, 1 mai 2022 06:00, Gujan-Mestras. Dimanche 1 mai, 06h00, 09h00 Sur place gratuit pour le public 3€ le mètre par multiple de 3 06 12 55 24 70, clgm33470@gmail.com VIDE GRENIER LAC DE LA MAGDELEINE L’association CLGM (Culture Loisirs de Gujan Mestras) organise son grand vide grenier anuel le dimanche 1 mai. Pour ceux qui veulent participer en tant qu’exposants réservation avant le 20 avril le tarif est de 3€ le mètre par multiple de 3. Pour les exposants de jeux pour enfants et manège nous contacter pour tarif spécifique. Renseignements et inscriptions 06 12 55 24 70 ou clgm33470@gmail.com Pour les exposants qui ne serait pas inscrits ce sera 4€ le mètre si il nous reste de la place l’association se donne le droit de les refuser si le vide grenier est complet. Nous vous précisons que nous interdirons toutes ventes armes et animeaux sur ce vide grenier de plus nous interdirons une vente de muguet si la personne ne poscède pas un stand. L’instalation des exposants ce déroulera entre 6h et 8h. Le vide grenier sera ouvert de 9h à 18h un service de restauration et buvette sur place ainsi qu’une sonorisation sur tout le vide grenier. Nous vous rappelons que nous mettrons en place les mesures sanitaires en vigeur. chemin du lac chemin du lac 33470 gujan mestras 33470 Gujan-Mestras Gironde dimanche 1er mai – 06h00 à 08h00

