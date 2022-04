après midi jeux de société allée du muguet 33470 gujan mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

après midi jeux de société allée du muguet 33470 gujan mestras, 18 mai 2022 14:30, Gujan-Mestras. Mercredi 18 mai, 14h30 Sur place gratuit 06 12 55 24 70, clgm33470@gmail.com après midi jeux de société L’association CLGM (Culture Loisirs de Gujan Mestras) organise une apès midi jeux de société le mercredi 18 mai 2022 de 14h30 à 17h allée du muguet 33470 GUJAN MESTRAS. Renseignements et inscriptions 06 12 55 24 70 ou clgm33470@gmail.com inscription avant 12h. Cette manifestation sera ouverte aux adhérents à titre gratuit pour les non adhérents il y aura 2 scéance d’éssaie gratuite. allée du muguet 33470 gujan mestras all du muguet 33470 33470 Gujan-Mestras Gironde mercredi 18 mai – 14h30 à 17h00

Age minimum 8 Age maximum 99

