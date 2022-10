GUIVE AND THE ORA Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Guive fonde en 2012 le groupe the Original Reggae Addicts (ORA) en réunissant autour de lui 6 musiciens rencontrés au fil de son parcours. L'alchimie a opéré, il s'en dégage sur scène une belle complicité et une contagieuse joie de vivre! Durant ces années passées à arpenter toutes sortes de scènes, le groupe a pris soin de développer son originalité : un reggae teinté de soul aux arrangements soignés et interprété avec élégance. Guive & the ORA est un groupe qui réussit le pari de ravir les puristes du reggae et de rendre cette musique accessible au grand public. Ainsi ils sont chaque jour un peu plus nombreux à se soigner avec ce premier album « La musique est mon remède ». La soirée se poursuivra avec le Bœuf de l'EJC.

