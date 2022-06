Guitars Unlimited invite Thomas DUTRONC, Sylvain LUC & Claude ENGEL Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Guitars Unlimited invite Thomas DUTRONC, Sylvain LUC & Claude ENGEL Sunset & Sunside, 19 octobre 2022, Paris. Le vendredi 21 octobre 2022

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 21 octobre 2022

de 21h30 à 23h30

Le jeudi 20 octobre 2022

de 21h30 à 23h30

Le jeudi 20 octobre 2022

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 19 octobre 2022

de 21h30 à 23h30

Le mercredi 19 octobre 2022

de 19h30 à 20h30

. payant Plein tarif : 30 EUR

Un groupe mythique qui fête cette année ses 57 ans d’existence! C’est un honneur et un grand privilège de retrouver ce groupe historique français qui proposa, dès les années 60, de reconstituer toutes les voix des plus célèbres big bands de jazz avec une section de guitaristes et une rythmique. Formule unique en son genre, jamais reprise depuis, les Guitars Unlimited, fort de solistes virtuoses, créent un univers innovant, frais et aérien. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/10/artiste/4105/8433/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.sunset-sunside.com/2022/10/artiste/4105/8433/

Guitars Unlimited invite Thomas DUTRONC, Sylvain LUC & Claude ENGEL

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris Departement Paris

Sunset & Sunside Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Guitars Unlimited invite Thomas DUTRONC, Sylvain LUC & Claude ENGEL Sunset & Sunside 2022-10-19 was last modified: by Guitars Unlimited invite Thomas DUTRONC, Sylvain LUC & Claude ENGEL Sunset & Sunside Sunset & Sunside 19 octobre 2022 Paris Sunset & Sunside Paris

Paris Paris