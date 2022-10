Guitares en Duo Catégorie d’évènement: île de France

Guitares en Duo, 16 octobre 2022, . Le dimanche 16 octobre 2022

de 11h00 à 12h00

. payant Tarif plein: 15 euros/ Tarif réduit*: 10 euros/ Gratuit pour les moins de 3 ans.

Au cœur du 17e arrondissement, non loin du Parc Monceau, La Pochette Musicale vous accueille, au musée Jean-Jacques Henner, pour son premier café-musical de la saison, dimanche 16 octobre à 11h. Pour cette rentrée musicale, les jeunes guitaristes Baptiste Ramond et Vincent Kappes joueront des œuvres de Giuliani, Schumann, Mompou et Castelnuovo-Tedesco, avec la volonté de “faire entendre” les moindres subtilités suggérées par ces compositeurs, qui font la beauté des œuvres. Le duo de guitares Kappes/Ramond guidera le public dans un voyage à travers l’Italie et la Catalogne, en Espagne œuvres de Giuliani, Schumann, Mompou et Castelnuovo-Tedesco. Ouverture du « Barbier de Séville » de Rossini, arrangé par Mauro Giuliani (8’30) « Album für die Jugend » (extraits), R. Schumann (10′) Cançons i danses n°2, 3 et 5, Federico Mompou (15′) Prélude et fugue n°5 en Si mineur et n°15 en La Majeur, Mario Castelnuovo-Tedesco (8′) Contact : https://www.lapochettemusicale.com/reservations contact.smop@gmail.com https://facebook.com/LaPochetteParis https://facebook.com/LaPochetteParis https://www.lapochettemusicale.com/reservations

