18 20 EUR Après une absence due à la pandémie que nous avons subie, un nouvel été recommence et ramène la saison de “Guitares en cormatinois” qui depuis 20 ans anime notre jolie cité de Cormatin et met à l’honneur cet instrument nommé “au-dessus du mystère” par Sei Shonagen, femme de lettre japonaise du Xe siècle qui voulait marquer par-là, que la guitare nous transporte dans les hautes sphères au-delà de la parole.

Qui cette année nous fera toucher ces zones où les mots n’ont plus cours ?

Évidemment le parrain de notre festival, ce cher Emmanuel Rossfelder pour un récital nouveau et enthousiasmant dont il a le secret.

L’été, c’est aussi le temps des voyages qui nous feront partir au Brésil avec notre ami fidèle et talentueux Christophe Davot, et dans l’univers manouche de Django Reinhardt où nous rencontrerons la musique de Joséphine Baker, avec le quartet Lois Coeurdeuil.

Mais nous innoverons cette année, en repensant au prestigieux festival de théâtre de Cormatin, avec deux spectacles théâtraux d’une rare qualité :

L’un fera renaître Juliette Gréco et connaître sa vie dans ses moindres détails, l’autre nous fera toucher la poésie profonde de Victor Hugo avec ce texte délicieux de ” L’art d’être grand-père “. L’élégance subtile de Jean Claude Drouot dont tout le monde se souvient dans un de ses rôles titres “Thierry la fronde” va nous enchanter.

Dans ce monde incertain, angoissant pour quelques-uns, une soirée musicale ou théâtrale nous permettra de nous évader un instant de notre quotidien, de nous détendre mais aussi de plonger dans une réflexion positive et bienveillante sur l’avenir.

Au-dessus du mystère planent les arts, incontournables, amenant l’Harmonie dans un monde qui en manque de plus en plus cruellement.

guitaresencormatinois@gmail.com http://www.guitaresencormatinois.com/

