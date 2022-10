Guitares d’ici et d’ailleurs

Guitares d’ici et d’ailleurs, 22 octobre 2022, . Guitares d’ici et d’ailleurs



2022-10-22 – 2022-10-22 Un évènement incontournable pour les amateurs de guitare !

Organisé par Didier Lelouch, en partenariat avec la Ville d’Andernos.

Accès libre- Salle du Broustic en soirée Un évènement incontournable pour les amateurs de guitare !

Organisé par Didier Lelouch, en partenariat avec la Ville d’Andernos.

Accès libre- Salle du Broustic en soirée +33 5 56 82 02 95 fan-club-de-Didier-Lelouch dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville